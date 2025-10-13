Велогонщица из Литвы демонстративно отказалась от пьедестала с россиянкой

Литовская спортсменка не стала фотографироваться рядом с российской гонщицей Дарьей Правиловой во время церемонии награждения чемпионата мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Сама Правилова в своем Telegram-канале посмеялась над ситуацией.

Литва не встала вместе для фото. Дизлайк, — написала она, добавив смеющийся смайлик.

Россиянка выступала в нейтральном статусе. Она победила в возрастной категории 35-39 лет. На втором месте — литовская спортсменка, на третьем — бельгийка.

Весной во время награждения победителей Всемирных игр ветеранов спорта на Тайване литовцы отказались стоять на пьедестале с россиянами. Пловчиха Лина Белинене назвала их «недружелюбными соседями». Выступали россияне под своим флагом.

Тем временем спортсменки из академии «Небесная грация» завоевали второе место в командном зачете на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Россиянки набрали 324,100 балла, немногим уступив сборной Украины — 326,150. Топ-3 замкнула американская команда с результатом 319,350.