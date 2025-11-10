В МИД РФ пояснили, покупает ли Индия российскую нефть

В МИД РФ пояснили, покупает ли Индия российскую нефть Замглавы МИД РФ Руденко: Индия продолжает закупать российскую нефть

Индия продолжает закупать российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Так он отреагировал на недавние слова президента США Дональда Трампа о почти полностью приостановленных закупках со стороны Нью-Дели, передает «Интерфакс».

Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть, — сказал Руденко.

Ранее Трамп заявил, что если Индия продолжит закупать российскую нефть, ей придется выплачивать огромные тарифы. Азиатская страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, после введенных антироссийских санкций.

Также Трамп сделал сенсационное заявление от лица премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он утверждал, что индийский политик якобы заявил о своей готовности прекратить закупки российской нефти. В Индии не подтвердили слова республиканца и отметили, что ставят в приоритет интересы своего населения.

Кроме того 17 октября стало известно, что два нефтеперерабатывающих завода Индии купили крупную партию нефти в южноамериканской Гайане. Так, НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у компании из США Exxon Mobil.