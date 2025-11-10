В Кремле подтвердили подготовку к визиту Путина в Индию Песков: Путин может посетить Индию до конца года

Визит президента России Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что поездка будет содержательной и плодотворной, сообщает ТАСС.

Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что подробности и документы визита пока не раскрываются. Так он прокомментировал публикации The Economic Times о возможном соглашении России и Индии по мобильности рабочей силы.

Ранее Песков сообщил, что российская сторона осведомлена о желании Казахстана содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия Астаны и ее готовность предоставить площадку для потенциальных переговоров между Москвой и Киевом.

Позже представитель Кремля заявил, что Путин на переговорах всегда информирует своих собеседников о событиях на линии боевого соприкосновения. По его словам, глава государства сделает это и в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.