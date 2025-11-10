Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 12:48

В Кремле подтвердили подготовку к визиту Путина в Индию

Песков: Путин может посетить Индию до конца года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Визит президента России Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что поездка будет содержательной и плодотворной, сообщает ТАСС.

Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что подробности и документы визита пока не раскрываются. Так он прокомментировал публикации The Economic Times о возможном соглашении России и Индии по мобильности рабочей силы.

Ранее Песков сообщил, что российская сторона осведомлена о желании Казахстана содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия Астаны и ее готовность предоставить площадку для потенциальных переговоров между Москвой и Киевом.

Позже представитель Кремля заявил, что Путин на переговорах всегда информирует своих собеседников о событиях на линии боевого соприкосновения. По его словам, глава государства сделает это и в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Дмитрий Песков
Кремль
Владимир Путин
Индия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Влад Кадони стал безработным из-за болезни
Появились кадры, как ВС России сметают позиции ВСУ в Сладком и Новом
Россиян предупредили о популярных продуктах, провоцирующих изжогу
Останки убитой за просьбу дать еды девочки 28 лет пролежали в подвале дома
Генпрокуратура приехала в Госдуму по душу одного депутата
Торт как из кондитерской: шоколадный творожный крем за 5 минут
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.