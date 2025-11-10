Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:45

Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью

Брускетта с авокадо: простой рецепт Брускетта с авокадо: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брускетта с авокадо сочетает хрустящие ломтики багета, нежное кремовое авокадо и свежую зелень — простой рецепт для эффектной закуски, которая покорит гостей своим вкусом и видом.

Для приготовления возьмите 1 свежий спелый авокадо, разомните его вилкой с щепоткой соли и черного перца, добавьте 1 ч. л. сока лимона для свежести. Нарежьте 1 багет ломтиками по 1 см толщиной и слегка подсушите в духовке до золотистой корочки. Намажьте на каждый ломтик авокадо, сверху добавьте мелко нарезанный свежий базилик или петрушку, а для пикантности можно посыпать щепоткой семян кунжута или измельченных орехов.

Подавайте сразу — брускетта лучше сохраняет хруст багета и свежесть авокадо, создавая идеальный баланс вкусов.

  • Совет: для контраста добавьте тонкий слой мягкого сыра фета под авокадо — вкус станет более насыщенным и интересным.

Необычное сочетание ищите в другом рецепте закуски у нас на сайте: соединили в одном блюде хурму и моцареллу.

брускетта
закуски
рецепты
рецепт
авокадо
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
