Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью

Брускетта с авокадо сочетает хрустящие ломтики багета, нежное кремовое авокадо и свежую зелень — простой рецепт для эффектной закуски, которая покорит гостей своим вкусом и видом.

Для приготовления возьмите 1 свежий спелый авокадо, разомните его вилкой с щепоткой соли и черного перца, добавьте 1 ч. л. сока лимона для свежести. Нарежьте 1 багет ломтиками по 1 см толщиной и слегка подсушите в духовке до золотистой корочки. Намажьте на каждый ломтик авокадо, сверху добавьте мелко нарезанный свежий базилик или петрушку, а для пикантности можно посыпать щепоткой семян кунжута или измельченных орехов.

Подавайте сразу — брускетта лучше сохраняет хруст багета и свежесть авокадо, создавая идеальный баланс вкусов.

Совет: для контраста добавьте тонкий слой мягкого сыра фета под авокадо — вкус станет более насыщенным и интересным.

