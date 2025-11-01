Такую закуску вы никогда не пробовали! Вкусное блюдо из хурмы и моцареллы

Если кажется, что хурма — это чисто десертная история, то вот рецепт, который приятно удивит. Сладость спелой хурмы отлично сочетается с молочной нежностью моцареллы и легкой пряностью оливкового масла. Получается закуска ресторанного уровня — яркая, свежая и очень гармоничная. Понадобится всего несколько минут и минимум продуктов.

Для начала возьмите 2 спелые хурмы (лучше сорт «королек» — он более сладкий и плотный) и нарежьте их тонкими кружочками или полукружьями. Отдельно нарежьте 200 г моцареллы такими же по форме ломтиками.

Выложите ломтики хурмы и моцареллы поочередно на тарелку, чередуя. Сверху добавьте несколько листиков свежего базилика — его аромат прекрасно подчеркивает сладость фрукта.

Теперь сделаем легкую заправку: смешайте 1 столовую ложку оливкового масла, 1/2 чайной ложки жидкого меда и несколько капель лимонного сока. Перемешайте и аккуратно сбрызните блюдо. Если любите интересные вкусы — добавьте щепотку свежемолотого черного перца.

Дайте закуске постоять буквально 2–3 минуты, чтобы вкусы «подружились» — и можно подавать.

Совет: если хурма немного вяжет, поставьте ее на пару часов в холодильник — холод уменьшает терпкость и делает вкус мягче.

