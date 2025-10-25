Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 06:05

Не котлеты и не пирожки! Белорусские смаженки с куриным фаршем — восторг!

Смаженки: белорусские пиццы Смаженки: белорусские пиццы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусские смаженки — нечто среднее между пирожком и открытым мясным пирогом. Секрет их популярности прост: золотистое тесто, сочная начинка и удивительная легкость приготовления. Отличный вариант, если хочется чего-то домашнего и вкусного, но без возни с готовкой.

В 300 г муки вбейте одно куриное яйцо, влейте 100 мл кефира, добавьте щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Из этой массы замесите тесто, дайте ему постоять минут 15. За это время займитесь начинкой. Луковицу мелко нарежьте, спассеруйте, закиньте к ней 300 г куриного фарша. Все посолите, поперчите, добавьте любимых специй. Жарьте минут 5–7, пока слегка не подрумянится.

Вернемся к тесту. Разделите его на кусочки, из которых раскатайте лепешки. В серединку каждой кладите фарш. Края защипывайте, оставляя середину открытой.

Жарить советуем на подсолнечном масле на разогретой сковородке с двух сторон, пока не подрумянятся. Потом накройте сковородку крышкой, держите на слабом огне минут 5.

  • Совет: чтобы смаженки получились особенно мягкими, после обжарки можно на пару минут подержать их под полотенцем — тесто станет воздушным, а начинка останется сочной.

Чудо корейской кухни! Читайте рецепт самого вкусного салата из обычной морковки у нас на сайте.

