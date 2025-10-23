Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 08:15

Чудо корейской кухни! Самый вкусный салат из обычной морковки

Морковь по-корейски: простой рецепт Морковь по-корейски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат давно стал народным хитом — он прост, дешев и идеально подходит к любому блюду.

Для классической моркови по-корейски понадобится 1 кг свежей моркови, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. 9% уксуса, по 1/2 ч. л. молотого кориандра и черного перца, а также 80 мл растительного масла.

Морковь натрите длинной тонкой соломкой. Добавьте соль, сахар и специи, перемешайте и оставьте на 10 минут — за это время морковь слегка размягчится и пустит сок. Масло нагрейте до горячего состояния (но не доводите до кипения) и аккуратно залейте им морковь. Добавьте уксус и выдавленный чеснок, тщательно перемешайте.

Накройте емкость крышкой и оставьте морковь мариноваться минимум на 3–4 часа. Лучше всего дать ей настояться ночь в холодильнике — тогда она станет по-настоящему ароматной и хрустящей, с тем самым классическим вкусом.

  • Совет: попробуйте добавить щепотку острого красного перца — салат получится с приятным жгучим акцентом, как в лучших корейских закусочных.

Такой салат богат каротином, улучшает обмен веществ и отлично повышает аппетит.

Посмотрите рецепт еще одного простого и вкусного азиатского блюда у нас на сайте: фунчоза с овощами.

морковь
корейская морковь
салаты
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
