Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике

Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике

Необязательно ехать в Азию, чтобы приготовить что-то необычное — к фунчозе достаточно добавить те ингредиенты, что найдутся в холодильнике любого россиянина. Этот вариант лапши идеально подойдет тем, кто любит сытные и понятные блюда: курица, овощи и немного соевого соуса создают яркий вкус, а ложка сметаны добавляет уютную русскую ноту.

Возьмите около 150 г фунчозы и залейте ее кипятком на 5-6 минут, чтобы размякла, затем откиньте на дуршлаг. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного мелкими кусочками, до легкой золотистой корочки. Добавьте 1 среднюю луковицу, 1 морковь и половину болгарского перца, все нарежьте тонкой соломкой. Жарьте, помешивая, около 7 минут, пока овощи не станут мягкими.

Затем влейте 3 столовые ложки соевого соуса, добавьте щепотку соли и немного свежемолотого перца. Переложите в сковороду фунчозу и тщательно перемешайте, чтобы соус пропитал лапшу. В конце положите 1-2 столовые ложки сметаны — она придаст сливочную мягкость и немного сгладит остроту соевого соуса.

Совет: если хотите более выразительный вкус, добавьте немного чеснока или пару капель кунжутного масла.

Калорийность: около 160 ккал на 100 г; время приготовления: 25 минут.

Вот полезная информация о блюде: фунчоза — источник сложных углеводов, курица дает белок, а овощи наполняют тарелку витаминами. Получается легкий, но сытный ужин с домашним характером. А чем полезен кускус, читайте в другой статье на нашем сайте.