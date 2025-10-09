Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:00

Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике

Фунчоза: самый простой рецепт Фунчоза: самый простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необязательно ехать в Азию, чтобы приготовить что-то необычное — к фунчозе достаточно добавить те ингредиенты, что найдутся в холодильнике любого россиянина. Этот вариант лапши идеально подойдет тем, кто любит сытные и понятные блюда: курица, овощи и немного соевого соуса создают яркий вкус, а ложка сметаны добавляет уютную русскую ноту.

Возьмите около 150 г фунчозы и залейте ее кипятком на 5-6 минут, чтобы размякла, затем откиньте на дуршлаг. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного мелкими кусочками, до легкой золотистой корочки. Добавьте 1 среднюю луковицу, 1 морковь и половину болгарского перца, все нарежьте тонкой соломкой. Жарьте, помешивая, около 7 минут, пока овощи не станут мягкими.

Затем влейте 3 столовые ложки соевого соуса, добавьте щепотку соли и немного свежемолотого перца. Переложите в сковороду фунчозу и тщательно перемешайте, чтобы соус пропитал лапшу. В конце положите 1-2 столовые ложки сметаны — она придаст сливочную мягкость и немного сгладит остроту соевого соуса.

  • Совет: если хотите более выразительный вкус, добавьте немного чеснока или пару капель кунжутного масла.

  • Калорийность: около 160 ккал на 100 г; время приготовления: 25 минут.

Вот полезная информация о блюде: фунчоза — источник сложных углеводов, курица дает белок, а овощи наполняют тарелку витаминами. Получается легкий, но сытный ужин с домашним характером. А чем полезен кускус, читайте в другой статье на нашем сайте.

рецепты
рецепт
Азия
ужины
простые рецепты
быстрые рецепты
лапша
обеды
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14-лет за домогательства шестиклассницы
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Экономист высказался о целевом обучении в медицинских вузах
В Европе призвали развязать руки ВСУ в отношении России
Президент ОАЭ поздравил Путина с 73-летием на русском языке
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.