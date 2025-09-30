Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:10

Кускус: чем полезен и как готовить правильно — советы, секреты, рецепт

Кускус: что это такое, чем полезно? Кускус: что это такое, чем полезно? Фото: Paul Williams/imageBROKER.com/Global Look Press

Кускус — продукт, который сложно назвать просто крупой. По сути, это переработанная пшеница, чаще всего твердых сортов, благодаря чему в зернах сохраняется максимум пользы. Рассказываем, как приготовить этот удивительный продукт, чем он полезен для организма. А в конце поделимся полезными хитростями!

Маленькие зерна с большой историей

Родиной кускуса считаются страны Северной Африки, где его готовили еще много веков назад. Постепенно блюдо распространилось по всему Средиземноморью, а позже добралось до Европы и России. Сегодня кускус — привычный продукт на полках магазинов, и его все чаще выбирают те, кто ценит быструю готовку и здоровое питание.

Особенность кускуса в том, что он не требует длительной варки. Его просто заливают кипятком или бульоном, и через несколько минут продукт готов к подаче. При этом в кускусе сохраняются не только питательные вещества, но и легкий ореховый привкус, который делает блюда более интересными.

Как готовить кускус Как готовить кускус Фото: Philippe Lissac / GODONG/Global Look Press

Полезные свойства кускуса

Крупа ценится за богатый состав, в котором есть и витамины, и минералы, и медленные углеводы.

  • Источник энергии. Благодаря медленным углеводам кускус насыщает организм и дает заряд сил на долгое время. В отличие от быстрых углеводов, он не вызывает резких скачков сахара, что особенно важно для людей, следящих за уровнем глюкозы.

  • Поддержка нервной системы. Витамины группы B, содержащиеся в кускусе, положительно влияют на работу мозга, улучшают настроение и помогают справляться со стрессом.

  • Антиоксидантная защита. Селен, которым богата крупа, замедляет процессы старения, укрепляет иммунитет и снижает риск воспалительных заболеваний. Он также необходим для здоровья щитовидной железы.

  • Помощь пищеварению. Клетчатка нормализует работу кишечника, предотвращает запоры и создает ощущение сытости, что полезно для тех, кто контролирует вес.

  • Здоровье сердца и сосудов. Калий и магний поддерживают нормальное давление, улучшают кровообращение и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Опорно-двигательный аппарат. Фосфор и белки в составе кускуса способствуют восстановлению мышц и укреплению костей.

Таким образом, кускус можно смело назвать универсальным продуктом: он подходит и тем, кто придерживается правильного питания, и тем, кто ищет легкий гарнир на каждый день.

Что приготовить с кускусом Что приготовить с кускусом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как приготовить кускус

Главное достоинство кускуса — простота. В отличие от привычных каш, его не нужно варить.

  • Отмерьте один стакан кускуса и один стакан кипятка.

  • Пересыпьте крупу в глубокую миску или кастрюлю.

  • Добавьте щепотку соли и немного масла — сливочного или оливкового.

  • Залейте кипятком, быстро накройте крышкой и оставьте на 5–10 минут.

  • Когда жидкость полностью впитается, аккуратно разрыхлите крупу вилкой, чтобы зерна не слиплись.

На этом все — можно подавать! Такая крупа отлично впитывает вкусы и становится универсальной основой для множества блюд.

С чем сочетать кускус

  • Восточные блюда. Добавьте куркуму, кориандр или зиру — и получите настоящий аромат марокканской кухни.

  • Легкие салаты. Смешайте готовый кускус с оливковым маслом, свежей зеленью и лимонным соком. Отлично подойдут помидоры, огурцы и мята.

  • Зимние варианты. Крупа хорошо сочетается с тушеными овощами, грибами и орехами. Получается сытное и согревающее блюдо.

  • Сладкий кускус. Смешайте его с изюмом, орехами, медом или сухофруктами — получится питательный завтрак или легкий десерт.

  • Гарнир. Кускус можно подавать к рыбе, мясу или птице. Он хорошо подстраивается под любой соус и не перебивает вкус основного блюда.

Несколько советов

  • Не варите кускус — именно запаривание сохраняет его вкус и питательные вещества.

  • Всегда разрыхляйте готовую крупу вилкой, иначе она станет комковатой.

  • Для аромата используйте не просто воду, а куриный или овощной бульон.

  • Экспериментируйте со специями — кускус отлично подстраивается под любые кулинарные фантазии.

Кускус — это простая в приготовлении и при этом полезная крупа, которая легко вписывается в любой рацион. Он помогает поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет, улучшать пищеварение и контролировать вес. А благодаря своей универсальности подходит и для повседневных блюд, и для оригинальных праздничных рецептов.



