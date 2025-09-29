Названы продукты — рекордсмены по содержанию магния Терапевт Ревкова: больше всего магния содержится в гречке, бобовых и шоколаде

Наибольшее количество магния содержится в гречневой крупе, бобовых культурах и шоколаде, заявила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Елена Ревкова. К ключевым источникам, по ее словам, также относятся различные орехи и семена.

Наибольшее количество магния содержится в растительной пище, особенно в продуктах, богатых хлорофиллом: именно этот пигмент удерживает ион магния в своей молекуле. К ключевым источникам относятся: бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица, соя), цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис, пшеница, ячмень), зеленые овощи (шпинат, петрушка, брокколи, салатные листья) и даже темный шоколад, — пояснила Ревкова.

Врач указала, что в 100 граммах данных продуктов содержится от 150 до 200 мг магния. По ее словам, это количество соответствует приблизительно половине суточной нормы потребления магния для взрослого человека.

