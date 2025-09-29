Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 04:20

Названы продукты — рекордсмены по содержанию магния

Терапевт Ревкова: больше всего магния содержится в гречке, бобовых и шоколаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наибольшее количество магния содержится в гречневой крупе, бобовых культурах и шоколаде, заявила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Елена Ревкова. К ключевым источникам, по ее словам, также относятся различные орехи и семена.

Наибольшее количество магния содержится в растительной пище, особенно в продуктах, богатых хлорофиллом: именно этот пигмент удерживает ион магния в своей молекуле. К ключевым источникам относятся: бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица, соя), цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис, пшеница, ячмень), зеленые овощи (шпинат, петрушка, брокколи, салатные листья) и даже темный шоколад, — пояснила Ревкова.

Врач указала, что в 100 граммах данных продуктов содержится от 150 до 200 мг магния. По ее словам, это количество соответствует приблизительно половине суточной нормы потребления магния для взрослого человека.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что организм человека способен использовать запасы фтора, накопленные в костях, на протяжении нескольких лет. Однако недостаток этого микроэлемента, по словам врача, повышает риск развития кариеса, так как организм не сможет извлекать его из костей для поддержания здоровья зубной эмали.

терапевты
здоровье
россияне
врачи
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о растущей изоляции Израиля
На Западе раскрыли планы ЕС по конфискации активов России
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.