20 сентября 2025 в 08:48

Изысканная кухня дома: кускус, который станет вашим любимым блюдом, — рецепт из Марокко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Марокканский кускус с овощами и пряностями — это простое в приготовлении, но невероятно ароматное блюдо изысканной кухни. Оно сочетает в себе нежность кускуса, сочность свежих овощей и согревающий букет марокканских специй. Это блюдо станет отличным вариантом как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Для приготовления потребуется 250 г кускуса, 400 мл овощного бульона, 1 кабачок, 1 болгарский перец, 2 моркови, 1 луковица, 3 столовые ложки оливкового масла, зира, куркума, кориандр, соль и перец по вкусу. Овощи нарезают кубиками и обжаривают на оливковом масле с добавлением специй до мягкости. Кускус заливают горячим бульоном, накрывают крышкой и оставляют на 5–7 минут для набухания. Затем овощи смешивают с готовым кускусом и прогревают еще 2–3 минуты. Ключевой секрет — правильное соотношение крупы и жидкости 1:1,5, а также использование именно марокканской смеси специй. Подают блюдо горячим, украсив свежей зеленью и лимонными дольками. Кускус получается рассыпчатым, с идеально пропитанными специями овощами и неповторимым ароматом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

