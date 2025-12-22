Новый год-2026
Шуба для настоящих гурманов — заменил селедку и получил шедевр: моя альтернатива классике на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если традиционная селедка под шубой кажется вам слишком простой для новогоднего стола, этот салат станет идеальной альтернативой. Он сохраняет все очарование слоеного формата, но поднимает его на новый уровень. Нежная белая рыба и сладкие креветки заменяют селедку, добавляя блюду изысканный морской характер и легкость, которые идеально впишутся в праздничное меню.

Картофель (4 шт.) и морковь (2 шт.) отвариваю в мундире до готовности. Яйца (3 шт.) также отвариваю вкрутую. Все остужаю и очищаю.

Креветки (300 г) отвариваю в подсоленной воде 2–3 минуты (если они сырые), очищаю от панцирей. Рыбное филе (300 г, например, семги, форели или даже белой рыбы) слегка обжариваю на сковороде или запекаю до готовности, затем разбираю на небольшие кусочки.

Очищенные картофель, морковь и яйца натираю на крупной терке в отдельные миски. Зеленый лук мелко шинкую. Рыбу разбираю на волокна.

Собираю салат слоями в салатнике или на плоском блюде. Каждый слой (кроме последнего) слегка смазываю майонезом и при необходимости подсаливаю: натертый картофель, кусочки рыбы, половина нарезанного зеленого лука, натертая морковь, натертые яичные белки, очищенные креветки, оставшийся зеленый лук. Верхним слоем посыпаю салат натертыми яичными желтками. Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь, для пропитки.

