Пицца на овсяном тесте за 15 минут: готовлю в сковороде с креветками и моцареллой — идеально и к завтраку, и к позднему перекусу

Вся пицца готовится на одной сковороде за 15 минут — идеально для быстрого ужина или завтрака. Пока основа подрумянивается с одной стороны, вы успеваете приготовить соус и нарезать начинку. А дальше — просто собираете пиццу прямо в сковороде под крышкой. Никакой возни с духовкой, раскатыванием теста и долгим ожиданием.

Для основы: овсяные хлопья (100 г), кефир / ряженку / йогурт (150 мл), яйцо (1 шт.) и щепотку соли измельчаю погружным блендером до состояния густого, однородного «теста». Даю постоять 5 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Хорошо разогреваю антипригарную сковороду (без масла). Выливаю овсяную смесь и распределяю ее по дну, как блин. Жарю на среднем огне 3–4 минуты, пока низ не схватится и не подрумянится. Затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой.

Для начинки и сборки: сразу на готовую сторону основы намазываю соус из смеси сметаны (2 ч. л.) и томатной пасты (2 ч. л.). Сверху выкладываю нарезанные помидоры (100 г), очищенные креветки (60 г) и кусочки моцареллы для пиццы (30 г). Посыпаю итальянскими травами.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на среднем огне 3–5 минут, пока сыр не расплавится. Затем убираю крышку, убавляю огонь до самого минимального и томлю пиццу еще 7–10 минут, чтобы низ стал плотным, хрустящим и не размокал от начинки.

Снимаю готовую пиццу со сковороды, украшаю свежей зеленью и сразу подаю.

