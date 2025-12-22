Сырные рожки из лаваша: готовлю так — и через 7 минут на столе топ-перекус с сулугуни и укропом

Почувствуйте вкус Стамбула, не выходя из дома! Эти конвертики из лаваша вдохновлены турецкой уличной едой — такой же сытной, ароматной и готовящейся за минуты. Хрустящий лаваш заменяет сложное тесто, а сочная начинка из творога с солоноватым сулугуни и свежим укропом создает идеальный баланс. Обжаренные до золотистости, они станут хитом любого стола — от быстрого завтрака до позднего ужина.

Творог (200 г) смешиваю в миске с сыром сулугуни или брынзой (100 г), натертым на крупной терке. Добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Тщательно перемешиваю до однородности.

Большой лист тонкого армянского лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см.

На центр каждого квадрата выкладываю 1-2 столовые ложки творожно-сырной начинки. Края лаваша заворачиваю к центру, формируя аккуратный конвертик или треугольник, и слегка прижимаю, чтобы он не раскрылся.

В отдельной пиале слегка взбиваю яйцо (1 шт.) вилкой. Кисточкой смазываю взбитым яйцом поверхность каждого конвертика.

На сковороде разогреваю тонкий слой растительного масла. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования равномерной золотисто-коричневой хрустящей корочки.

Подаю горячими сразу со сковороды, дополнив сметаной, натуральным йогуртом или томатным соусом.

