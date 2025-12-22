Новый год-2026
Новый год без сложных гарниров. Антрекоты в беконе с черносливом — просто, а выглядит и пахнет как в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о многочасовых гарнирах, которые отнимают время и силы в праздничный вечер. Это блюдо создает волшебство само: нежнейшие антрекоты, обернутые в ароматный бекон и томленные со сладким черносливом, создают совершенный дуэт соленого и сладкого. Аромат, который наполнит ваш дом во время готовки, напоминает лучшие ресторанные кухни, а результат выглядит настолько эффектно, что гости не поверят в простоту приготовления.

Для приготовления вам понадобится: 4 антрекота из говяжьей вырезки (около 200 г каждый), 8–12 тонких ломтиков бекона, 150 г мягкого чернослива без косточек, 2 ст. ложки оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец, сушеный тимьян. Антрекоты промокните бумажным полотенцем, обильно посолите, поперчите и присыпьте тимьяном. Чернослив залейте кипятком на 5 минут для мягкости, затем обсушите. На каждый антрекот положите несколько штук чернослива и плотно оберните ломтиками бекона, чтобы они полностью покрыли мясо. Разогрейте в сковороде оливковое масло и быстро обжарьте антрекоты со всех сторон до румяной корочки на беконе (2–3 минуты). Затем переложите их в форму для запекания. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут для доведения до нужной степени прожарки. Подавайте горячими сразу из духовки, полив соком, который выделился при запекании.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

