09 ноября 2025 в 10:57

Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора

У погибшего при крушении Ка-226 в Дагестане конструктора остались жена и дети

Сотрудники МЧС РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 Сотрудники МЧС РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Главный конструктор по вертолетостроению Кизлярского электромеханического завода Сиражутдин Саадуев, погибший при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане, был женат, рассказала знакомая семьи. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у 34-летнего мужчины также остались двое детей.

Сиражутдину было 34 года. Окончил политехнический институт, работал в КЭМЗ. У него остались жена и двое маленьких сыновей. Его похоронили в родном селе в Левашинском районе Дагестана, — рассказала знакомая.

Собеседница агентства добавила, у второго погибшего, водителя концерна Ислама Джабраилова, осталась дочь. Девочка стала сиротой, поскольку ее мать умерла несколько лет назад.

Всего при крушении вертолета погибли пять человек. Среди них один бортмеханик и четыре сотрудника Кизлярского электромеханического завода, включая заместителя гендиректора КЭМЗ по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедова.

На опубликованных кадрах можно заметить, что борт некоторое время раскручивало в разные стороны. Затем вертолет потерял управление и врезался в пирс, разваливаясь на куски. После этого он упал на частный дом и загорелся.

