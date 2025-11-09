В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать МВД: не нужно сообщать цифры на оборотной стороне банковской карты

Цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом и сроком действия карты делиться с третьими лицами не стоит, рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. При этом для можно указать для перевода денег номер банковской карты, расчетного счета или телефона, добавили в полиции.

Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, маскируясь под сотрудников государственных структур. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками российского Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Мошенники запугивают потенциальных жертв, угрожая не только арестом, но и конфискацией средств.

До этого депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.