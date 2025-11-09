Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:02

В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать

МВД: не нужно сообщать цифры на оборотной стороне банковской карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом и сроком действия карты делиться с третьими лицами не стоит, рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. При этом для можно указать для перевода денег номер банковской карты, расчетного счета или телефона, добавили в полиции.

Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, маскируясь под сотрудников государственных структур. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками российского Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Мошенники запугивают потенциальных жертв, угрожая не только арестом, но и конфискацией средств.

До этого депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.

полиция
мошенники
банковские карты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему снова перенесли GTA VI
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.