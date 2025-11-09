Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 11:52

Экс-артист известного во всем мире цирка стал сапером на СВО

Экс-акробат «Цирка дю Солей» участвует в СВО в качестве сапера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший артист «Цирка дю Солей», участвующий в специальной военной операции, заявил, что профессиональные навыки акробата помогают ему в работе сапера на СВО. В интервью РИА Новости мобилизованный отметил, что физическая подготовка и способность быстро реагировать на изменения обстановки оказались крайне востребованы в зоне спецоперации.

Я был изначально акробатом, сотрудничал с «Цирком дю Солей», но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру. <...> Навыки перемещения, быстрого реагирования и скорость реакции — все это здесь пригождается, это факт. Чем лучше ты физически развит, тем гораздо проще выживать, находиться, работать и выполнять поставленные задачи, — указал сапер.

Военнослужащий вспомнил, что в начале службы попал в подразделение, где собрались представители различных профессий. Первый блиндаж они строили вчетвером: экс-акробат, преподаватель ОБЖ и обществознания, церковный служитель и автомобильный механик. Такой разнородный коллектив сохранялся около шести месяцев до перераспределения по различным заданиям. По наблюдениям экс-артиста, разнообразие профессионального опыта и взглядов способствует эффективному решению боевых задач.

Ранее президент России Владимир Путин назвал героями всех военнослужащих, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции. Такое заявление он сделал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встречался с участниками боевых действий.

СВО
саперы
цирки
военнослужащие
мобилизованные
