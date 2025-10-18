Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 18:55

Российского чиновника арестовали по делу о мошенничестве с двумя скамейками

В Калининграде арестовали сотрудника мэрии по делу о мошенничестве со скамейками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный районный суд Калининграда арестовал на время следствия заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства городской администрации по делу о мошенничестве при закупке скамеек, сообщает пресс-служба областного суда. По данным органа юстиции, чиновника заключили под стражу до 10 декабря 2025 года.

Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО «Город Калининград», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года МБУ «Управление капитального строительства» заключило с индивидуальным предпринимателем контракт об установке двух скамеек из мраморизованного известняка в Сквере 70-летия, стоимость которых была завышена. Следователи полагают, что бизнесмен получил на счет более 8,2 млн рублей, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.

Россия
Калининград
суды
чиновники
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье произошел взрыв
В МВД подтвердили задержание родственников Ирины Шевыревой
Экс- конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу
ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября
Медведев посетил полигон Капустин Яр
Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать
«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА
Американцы стали чаще отказываться от гражданства США
Именной мотоцикл папы римского ушел с молотка за €156 тысяч
Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках»
Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе
Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона
Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна
В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн
Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки
«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце
Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе
В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.