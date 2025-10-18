Российского чиновника арестовали по делу о мошенничестве с двумя скамейками

Центральный районный суд Калининграда арестовал на время следствия заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства городской администрации по делу о мошенничестве при закупке скамеек, сообщает пресс-служба областного суда. По данным органа юстиции, чиновника заключили под стражу до 10 декабря 2025 года.

Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО «Город Калининград», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года МБУ «Управление капитального строительства» заключило с индивидуальным предпринимателем контракт об установке двух скамеек из мраморизованного известняка в Сквере 70-летия, стоимость которых была завышена. Следователи полагают, что бизнесмен получил на счет более 8,2 млн рублей, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

