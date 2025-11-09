Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:00

Беру три яблока и банку сметаны — пеку простой яблочный пирог с осенней ноткой! Не шарлотка, а вкуснее в разы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда так хочется чего-то домашнего, душевного и простого, чтобы без лишних заморочек. Вот я и открыла для себя этот пирог, который стал настоящим спасением. Берешь всего пару основных ингредиентов — пачку сметаны и полкило яблок, а на выходе получается невероятно нежный, влажный и по-настоящему осенний десерт. Он пахнет детством, уютом и тем самым моментом, когда за окном дождь, а на кухне тепло и вкусно. Этот яблочный пирог — не сухая шарлотка, а что-то более нежное и тающее во рту. Проверено: он исчезает со стола быстрее, чем успеваешь поставить чайник.

Итак, берем 500 граммов яблок, чистим их от кожуры и сердцевины, нарезаем тонкими дольками. Сразу сбрызни их немного лимонным соком, чтобы не потемнели. Теперь делаем тесто: в миске взбиваешь 3 яйца со стаканом сахара (180–200 г) до пышности. Добавляешь пачку сметаны (250 г) и снова хорошо взбиваешь. Просеиваешь туда же 2 стакана муки (около 240 г) с чайной ложкой разрыхлителя и щепоткой соли. Замешиваешь однородное тесто, по консистенции как густая сметана. Форму для выпечки смазываешь маслом и присыпаешь мукой. Выливаешь половину теста, затем равномерно выкладываешь все яблочные дольки и заливаешь оставшимся тестом. Ставишь в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40–50. Проверяй деревянной палочкой — если сухая, значит, готов! Дашь ему немного остыть в форме — и можно звать всех к столу.

Мария Левицкая
М. Левицкая
