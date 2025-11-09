Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стакан кефира и горстка муки — готовлю пирог «Зебра» с творожным сыром. Очень вкусная и простая выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть пироги, которые не просто кормят, а создают настроение. «Зебра» с творожным сыром — именно такой случай. Представьте: нежнейшее, будто бархатное тесто с яркими контрастными полосками и сочная, тающая во рту творожная начинка. Этот пирог похож на дизайнерский десерт из дорогой кондитерской, но готовится на удивление просто. Он идеален к чаю, на праздничный стол или когда хочется порадовать семью чем-то особенным без лишних хлопот. И поверьте, его полосатая «шкурка» вызовет настоящий восторг у детей!

Для начала приготовим тесто. Взбейте 3 яйца со стаканом сахара (200 г) до пышности. Добавьте пачку размягченного сливочного масла (180 г), стакан кефира (250 мл) и щепотку соли. Постепенно всыпьте 2,5 стакана муки (320 г) с чайной ложкой соды, замесите мягкое тесто. Разделите его на две равные части. В одну часть добавьте 2 столовые ложки какао, вторая останется светлой. Для начинки смешайте 400 г творожного сыра (типа альметте или творога) с 2 столовыми ложками сахара и ванилином. Возьмите форму диаметром 22–24 см. Выкладывайте тесто ложками: в центр 2 ложки светлого, сверху — 2 ложки темного, чередуя цвета. Аккуратно разровняйте. Выложите творожную начинку ровным слоем. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Дайте полностью остыть в форме — так полоски сохранят четкость.

