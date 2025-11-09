В Совфеде раскрыли, как мошенники прикрываются «декларированием средств»

Мошенники используют схему под предлогом «декларирования средств», чтобы убедить граждан в законности своих действий, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, подобный обман формирует у жертвы ложное ощущение участия в официальной процедуре, передает ТАСС.

Схема <...> строится на том, что злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чаще всего — налоговой службы, ЦБ или правоохранительных структур. Под предлогом проверки финансов, уплаты налога или необходимости узаконить крупную сумму мошенники вынуждают человека перевести деньги на «резервный» или «безопасный» счет. Цель преступников — создать у человека впечатление, что он участвует в законной процедуре, — сказал сенатор.

Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, доверяющие звонкам от «официальных лиц» и не имеющие достаточного опыта в использовании цифровых сервисов. При этом, как отметил Шейкин, в России нет практики, когда гражданину предлагают «декларировать средства» по телефону или через переводы на сторонние счета. Все операции проводятся только через официальные порталы и ведомства.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за сотрудников налоговой инспекции: они рассказывают о якобы неуплаченных налогах и просят СМС-код для записи на прием. Затем, представляясь сотрудниками ЦБ, убеждают перевести сбережения на резервный счет. И в конце концов, под предлогом предотвращения ответственности за перевод денег террористам, они уговаривают взять кредит.