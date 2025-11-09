Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:02

Суд проверит законность передачи квартиры певице Долиной

Кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной 27 ноября

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Кассационный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Заседание запланировано на 27 ноября.

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года, — говорится в документах.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности россиянки на спорное имущество и признал его за артисткой. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив апелляционную жалобу Лурье.

Согласно решению суда, Долина в момент продажи своей квартиры по требованиям мошенников не осознавала свои действия. Отмечается, что исполнительница плохо понимала, что делает. Скандал вокруг квартиры разгорелся в августе 2024 года. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и отдать им все деньги. Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Лурье.

квартиры
суды
мошенники
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове
Мужчина вынес горящий электровелосипед из лифта и попал на видео
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.