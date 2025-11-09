Суд проверит законность передачи квартиры певице Долиной

Кассационный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Заседание запланировано на 27 ноября.

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года, — говорится в документах.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности россиянки на спорное имущество и признал его за артисткой. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив апелляционную жалобу Лурье.

Согласно решению суда, Долина в момент продажи своей квартиры по требованиям мошенников не осознавала свои действия. Отмечается, что исполнительница плохо понимала, что делает. Скандал вокруг квартиры разгорелся в августе 2024 года. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и отдать им все деньги. Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Лурье.