Зеленскому посоветовали выбираться из «плена иллюзий» Меркурис: Зеленский решил, что может добиться победы

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в плену иллюзии, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. В эфире своего YouTube-канала он добавил, что Зеленский боится признать реальность и считает, что сможет добиться победы в украинском конфликте.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит, — сказал он.

Ранее Меркурис заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

До этого британский эксперт предупредил, что отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») может положить конец политической карьере Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией, как при Джо Байдене, лишило смысла встречу глав государств.