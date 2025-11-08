Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд В октябре объем ипотечных кредитов вырос до рекордных 484 млрд рублей

В октябре россияне взяли рекордный объем ипотечных кредитов — 484 млрд рублей, следует из исследования поставщика банковской аналитики Frank RG. Это стало самым высоким показателем 2025 года и крупнейшим ростом среди всех видов потребительского кредитования.

За последний месяц банки выдали 101,7 тысячи ипотечных кредитов. Аналитики называют две причины всплеска: снижение ключевой ставки ЦБ повысило интерес к ипотеке, а ожидания возможного рефинансирования усилили уверенность заемщиков. Кроме того, покупатели торопятся оформить кредиты до возможных изменений в госпрограммах, в частности в семейной ипотеке.

Несмотря на рост спроса, рыночные ставки остаются высокими — свыше 21% годовых. Средний размер кредита снизился, однако эксперты ожидают, что положительная динамика сохранится в ближайшие месяцы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для россиян, находящихся в декретном отпуске. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, указав, что эта мера снизит финансовую нагрузку на молодых родителей и усилит социальную поддержку семей с детьми.