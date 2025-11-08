Стало известно, кому достанется наследство Николаева

Единственной наследницей телеведущего Юрия Николаева станет его жена Элеонора, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, которые передает «Газета.Ru», своих детей у пары не было.

С учетом того, что у Юрия Николаева не было детей, единственной наследницей будет его жена Элеонора. <...> Супруга Николаева унаследует квартиру в Москве. С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство, — сказал Хаминский.

Из объектов недвижимости после смерти ведущего помимо квартиры в Москве на Саввинской набережной остался загородный дом на Истре. Но Николаев еще при жизни переоформил его на племянников, сообщил юрист. Он отметил, что если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева получат свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя.

Ранее адвокат Яна Воробьева напомнила, что с 1 ноября вступили в силу новые правила наследования. Изменения направлены на защиту от долговых обязательств. Нотариус будет запрашивать данные о долгах в Бюро кредитных историй и уведомлять наследников о них в течение трех дней.