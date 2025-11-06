Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей В Кузбассе школьница отдала мошенникам 180 тыс. рублей за букет цветов

В городе Юрга Кемеровской области школьница стала жертвой мошенников и отдала им почти 180 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области. Они убедили ее отсканировать QR-код, после чего с банковского счета ее отца были списаны средства.

В межмуниципальный отдел МВД «Юргинский» обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что с карты ее супруга были незаконно списаны денежные средства.

Выяснилось, что накануне 14-летней дочери заявительницы позвонил неизвестный. Он сказал, что на ее имя был заказан букет цветов. Для получения подарка звонивший попросил девочку отсканировать QR-код через мессенджер. Следуя указаниям мошенника, школьница вошла в онлайн-банк на телефоне своего отца и отсканировала код. После этого она обнаружила, что с банковского счёта были списаны деньги. Осознав, что она стала жертвой мошенников, девочка поделилась этим с родителями.

Сотрудники полиции активно проводят оперативные мероприятия для выявления лиц, совершивших преступление. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

