Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта Россия может провести у себя чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году

Россия может претендовать на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года, считает глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Заявление он сделал на заседании Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, проходящем в Самаре, передает ТАСС.

У нас есть возможность побороться в 2031 году за проведение чемпионата мира в России, но мы будем конкурировать с таким городом, как Мадрид, — уточнил Мазепин.

Он подтвердил, что соответствующее предложение уже направлено международной федерации. Россия уже принимала чемпионат в Казани в 2015 году. Однако турнир, который должен был состояться в столице Татарстана в 2025 году, был перенесен в Сингапур, поскольку Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила проводить соревнования на территории России. Ближайшие чемпионаты мира по водным видам спорта пройдут в Будапеште в 2027 году и в Пекине в 2029 году.

Ранее World Aquatics объявила о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. В организации подтвердили, что спортсмены будут выступать исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с Россией.