Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:59

Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта

Россия может провести у себя чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году

Дмитрий Мазепин Дмитрий Мазепин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия может претендовать на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года, считает глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Заявление он сделал на заседании Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, проходящем в Самаре, передает ТАСС.

У нас есть возможность побороться в 2031 году за проведение чемпионата мира в России, но мы будем конкурировать с таким городом, как Мадрид, — уточнил Мазепин.

Он подтвердил, что соответствующее предложение уже направлено международной федерации. Россия уже принимала чемпионат в Казани в 2015 году. Однако турнир, который должен был состояться в столице Татарстана в 2025 году, был перенесен в Сингапур, поскольку Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила проводить соревнования на территории России. Ближайшие чемпионаты мира по водным видам спорта пройдут в Будапеште в 2027 году и в Пекине в 2029 году.

Ранее World Aquatics объявила о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. В организации подтвердили, что спортсмены будут выступать исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с Россией.

спорт
чемпионаты
Мадрид
чемпионаты мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкая оценила перспективы Валиевой после возращения в спорт
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.