Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 20:15

В Раде ответили на слова Лукашенко об украинцах

Депутат Рады Дмитрук увидел в приглашении украинцев в Белоруссию символ надежды

Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко украинцев в свою страну можно расценить как «сигнал надежды», заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он подчеркнул, что для многих граждан Украины этот жест может стать стимулом.

Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, это станет стимулом и поддержкой, — написал Дмитрук.

По его словам, граждане Украины все чаще выбирают Белоруссию и Россию в качестве места проживания, так как считают эти страны более безопасными. Жители ДНР также эвакуируют своих родственников с территорий, контролируемых Киевом.

Ранее Дмитрук заявил, что ситуация под Красноармейском (Покровском) в ДНР стала критической для Украины и может привести к краху линии фронта. Он назвал происходящее преступлением властей против народа. Политик считает, что власти засекретят информацию о неудачах и ограничат освещение в СМИ.

До этого Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации геноцида, ссылаясь на преследование митрополита Арсения. Митрополиту стало плохо во время судебного заседания, и ему потребовалась скорая помощь. Архиереи УПЦ просили освободить его для операции, но вместо этого у священнослужителя изъяли лекарства. Несмотря на временное освобождение, митрополит был вновь задержан.

Верховная рада
Украина
Александр Лукашенко
приглашения
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона
Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября
Сербию поставили перед трудным выбором
«Витрина всей страны»: Рогов о новых регионах и настроениях украинцев
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети
Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой
Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея
Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными
МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды
Арестованного мэра Гюмри госпитализировали
«Ушел очень стремительно»: в Калининграде умер жираф-долгожитель
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.