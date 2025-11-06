В Раде ответили на слова Лукашенко об украинцах Депутат Рады Дмитрук увидел в приглашении украинцев в Белоруссию символ надежды

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко украинцев в свою страну можно расценить как «сигнал надежды», заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он подчеркнул, что для многих граждан Украины этот жест может стать стимулом.

Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, это станет стимулом и поддержкой, — написал Дмитрук.

По его словам, граждане Украины все чаще выбирают Белоруссию и Россию в качестве места проживания, так как считают эти страны более безопасными. Жители ДНР также эвакуируют своих родственников с территорий, контролируемых Киевом.

Ранее Дмитрук заявил, что ситуация под Красноармейском (Покровском) в ДНР стала критической для Украины и может привести к краху линии фронта. Он назвал происходящее преступлением властей против народа. Политик считает, что власти засекретят информацию о неудачах и ограничат освещение в СМИ.

До этого Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации геноцида, ссылаясь на преследование митрополита Арсения. Митрополиту стало плохо во время судебного заседания, и ему потребовалась скорая помощь. Архиереи УПЦ просили освободить его для операции, но вместо этого у священнослужителя изъяли лекарства. Несмотря на временное освобождение, митрополит был вновь задержан.