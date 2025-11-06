Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:01

Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пензенский предприниматель Олег Фомин стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве на сумму в 65 млн рублей, сообщили в РИА Новости со ссылкой на источники в органах. По версии следствия, в ходе продажи имущества ОАО «Волгоградский судостроительный завод» и дальнейшем распоряжении средствами в документацию были внесены заведомо ложные сведения.

В результате продажи имущества судостроительного завода в пользу подконтрольного бизнесмену ООО «Авто Лизинг Поволжье» поступило не менее 65 миллионов рублей, часть из которых была потрачена на приобретение автобусов. Они в дальнейшем были переданы ООО «АЛП» в лизинг <…> ООО «Транспорт Пензы». А в документы внесены заведомо ложные сведения о заявленных к вычету сумм НДС, — отметили в материалах дела.

Ранее стало известно, что директор по строительству АО ДСК «Автобан» Сергей Шипицин обвиняется в растрате в особо крупном размере. По информации журналистов, он был заключен под стражу по статье 160 УК РФ, однако конкретная суть претензий к его деятельности не раскрывалась.

Кроме того, правоохранительные органы задержали начальника управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина в рамках дела о незаконном обогащении. По предварительным данным, расследование связано с жилыми помещениями, предназначенными для детей-сирот.

мошенничество
бизнесмены
Пенза
обвинения
