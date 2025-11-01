Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чиновника мэрии задержали по делу о сиротских квартирах

В Новосибирске задержали начальника управления мэрии Лаухина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальника управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина задержали в рамках расследования дела о незаконном обогащении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, оно связано с квартирами, предназначенными для детей сирот. На данный момент неизвестно, какую статью инкриминируют чиновнику.

Задержан начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска, — рассказал источник.

Ранее правоохранители задержали главного уральского вора в законе Гию Свердловского (настоящее имя — Георгий Акоев). Спецназ провел рейд в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где находится офис криминального авторитета. Полицейские также вывели из помещения нескольких человек. Сообщалось, что Акоев является племянником авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан.

До этого задержали главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы стоимостью свыше 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

