Чиновника мэрии задержали по делу о сиротских квартирах В Новосибирске задержали начальника управления мэрии Лаухина

Начальника управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина задержали в рамках расследования дела о незаконном обогащении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, оно связано с квартирами, предназначенными для детей сирот. На данный момент неизвестно, какую статью инкриминируют чиновнику.

Задержан начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска, — рассказал источник.

