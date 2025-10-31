Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:09

Главный уральский вор в законе попался полицейским

Полицейские задержали вора в законе Гию Свердловского

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правоохранители задержали главного уральского вора в законе Гию Свердловского (настоящее имя — Георгий Акоев), сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, спецназ также провел рейд в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где расположен офис криминального авторитета.

На канале рассказали, что полицейские также вывели из офиса несколько человек. Отмечается, что Акоев является племянником авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан. В 2006 году его задержали за ограбление риелтора, за решеткой мужчина приобщился к тюремной культуре. Акоев вышел на свободу в 2017 году.

Ранее вор в законе Камо Московский умер в украинском СИЗО, причина смерти не разглашалась. Он перебрался на Украину после срока в России, который отбыл в 2020 году. Спустя год 59-летний Камо попал в черниговский пункт временного пребывания иностранцев. Там он оказался благодаря украинским полицейским. При этом вор в законе успел наладить криминальные связи и организовал бесперебойные поставки запрещенных веществ в миграционные центры.

Также против «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, завели уголовное дело. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, за что он может получить до 15 лет колонии.

Екатеринбург
воры
задержания
авторитеты
