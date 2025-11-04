Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:46

Директора крупной строительной фирмы заподозрили в растрате средств

Директора по строительству «Автобана» Шипицина арестовали за растрату

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор по строительству ОА ДСК «Автобан» Сергей Шипицин обвиняется в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По информации агентства, фигурант заключен под стражу по статье 160 УК РФ, однако конкретная суть претензий к его деятельности не раскрывается.

Шипицин Сергей Анатольевич, гражданин Российской Федерации <…> работающий в ОА ДСК «Автобан» в должности директора по строительству, несудимый, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), — говорится в материале.

Ранее Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства местной администрации. Чиновник арестован по делу о мошенничестве при приобретении скамеек и останется под стражей до 10 декабря 2025 года.

Кроме того, правоохранительные органы задержали начальника управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина в рамках дела о незаконном обогащении. По предварительным данным, расследование связано с жилыми помещениями, предназначенными для детей-сирот. В настоящий момент конкретная статья обвинения чиновнику не известна.

растраты
коррупция
аресты
директора
