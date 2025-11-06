В Петербурге школьник прыгнул в воду с моста после обмана мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли 13-летнего школьника, который упал в воду с Яхтенного моста, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Ребенок оказался в водоеме из-за обмана со стороны мошенников.

Тревожный сигнал поступил от рыбака, который заметил, как подросток упал в воду. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия и обнаружили мальчика. Они воспользовались лодкой одного из рыбаков, находившихся на Финском заливе, подплыли к тонущему подростку и затащили его на борт.

После этого оперативники доставили ребенка к берегу и посадили в служебный автомобиль, где он ожидал приезда врачей. Напуганный школьник рассказал, что оказался в воде из-за действий мошенников и страха перед наказанием со стороны родителей.

Ранее в управлении СК по Москве сообщили, что трое преступников обманом выманили у подростка цифровые открытки для мессенджера на сумму в 60 тыс. рублей. Злоумышленники встретились со своей жертвой у метро «Пушкинская», несовершеннолетнего пригласили туда под предлогом съемок совместного ролика. Однако вместо съемок подростка затащили в автомобиль. Его запугали пистолетом и потребовали отдать цифровые открытки одного из мессенджеров.