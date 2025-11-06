Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:26

Мошенники похитили у подростка цифровые открытки на 60 тыс. рублей

Московского подростка пригласили на съемки и начали вымогать у него криптовалюту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое преступников обманом выманили у подростка цифровые открытки для мессенджера на сумму 60 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Москве. Злоумышленники встретились со своей жертвой у метро «Пушкинская», несовершеннолетнего пригласили туда под предлогом съемок совместного ролика.

Однако вместо съемок подростка затащили в автомобиль. Его запугали пистолетом и потребовали отдать цифровые открытки одного из мессенджеров. Подросток отдал преступникам смартфон, с которого они перевели себе открытки на сумму 60 тыс. рублей. Заметив на устройстве приложение для хранения криптовалюты, они потребовали отдать и ее тоже.

Потерпевший ввел в заблуждение злоумышленников о наличии у него денежных средств в криптовалюте на сумму свыше 9 млн рублей, — сообщили правоохранители.

После этого соучастники отпустили подростка к адресу его проживания для перевода им денежных средств. Потерпевший немедленно обратился в полицию, и мошенников нашли и задержали в Калужской области. Ими оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 года рождения.

Ранее в одной из московских домов вспыхнула квартира. Пожар начался из-за школьницы, которая пыталась открыть болгаркой сейф родителей по указанию телефонных мошенников. Неизвестные позвонили 16-летней и угрожали возбуждением уголовного дела против ее отца и матери.

Москва
мошенники
подростки
криптовалюта
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.