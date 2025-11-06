Мошенники похитили у подростка цифровые открытки на 60 тыс. рублей Московского подростка пригласили на съемки и начали вымогать у него криптовалюту

Трое преступников обманом выманили у подростка цифровые открытки для мессенджера на сумму 60 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Москве. Злоумышленники встретились со своей жертвой у метро «Пушкинская», несовершеннолетнего пригласили туда под предлогом съемок совместного ролика.

Однако вместо съемок подростка затащили в автомобиль. Его запугали пистолетом и потребовали отдать цифровые открытки одного из мессенджеров. Подросток отдал преступникам смартфон, с которого они перевели себе открытки на сумму 60 тыс. рублей. Заметив на устройстве приложение для хранения криптовалюты, они потребовали отдать и ее тоже.

Потерпевший ввел в заблуждение злоумышленников о наличии у него денежных средств в криптовалюте на сумму свыше 9 млн рублей, — сообщили правоохранители.

После этого соучастники отпустили подростка к адресу его проживания для перевода им денежных средств. Потерпевший немедленно обратился в полицию, и мошенников нашли и задержали в Калужской области. Ими оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 года рождения.

Ранее в одной из московских домов вспыхнула квартира. Пожар начался из-за школьницы, которая пыталась открыть болгаркой сейф родителей по указанию телефонных мошенников. Неизвестные позвонили 16-летней и угрожали возбуждением уголовного дела против ее отца и матери.