22 декабря 2025 в 15:20

Жители Иркутской области за неделю отдали мошенникам 15 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Иркутской области с 15 по 21 декабря 2025 года суммарно отдали мошенникам 15 млн рублей, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МВД по региону. Жертвами преступников стали 22 человека.

Самый большой ущерб понес 80-летний мужчина — он лишился 3 млн рублей и $20 тыс. Ему позвонил злоумышленник под видом финансиста и выманил деньги под предлогом помощи по «сохранению средств». В тот же день 72-летняя женщина перевела 4,3 млн рублей «сотруднику спецслужб». Аферист рассказал о якобы хищении ее данных и убедил передать накопления, — рассказали в ведомстве.

По аналогичной схеме деньги потерял и 64-летний житель Тулуна. Он перевел 350 тыс. рублей. Кроме того, от действий мошенников пострадал 46-летний автомобилист. Он отдал в фейковую компанию 1 млн рублей в качестве предоплаты за машину.

Ранее в Санкт-Петербурге 22-летний житель Ленинградской области предстанет перед судом за обман шестерых пенсионеров на сумму свыше 6 млн рублей. Фигурант уголовного дела был задействован в преступных схемах как дроппер.

