«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей Путин потребовал свести к минимуму необоснованные взносы с родителей

Необходимо решить проблему необоснованных взносов за участие детей в спортивных соревнованиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту. На эту проблему обратил внимание глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, участие детей в соревнованиях бьет по карману российских семей.

Бывает, что права проводить соревнования передаются в образованные при федерациях всякие лиги, еще чего-то. А там, чтобы принять участие, надо заплатить и за участие в лиге, и за так называемый стартовый взнос — напридумывают все подряд, только бы деньги содрать. Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, — высказался президент.

Ранее Путин заявил, что правительство поддерживает идею полного запрета продажи вейпов в стране. Об этом он сообщил во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре. С инициативой к главе государства обратилась руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сославшись на успешный опыт других стран.