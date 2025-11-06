Путин поддержал запрет на продажу вейпов

Правительство поддерживает идею о полном запрете на продажу вейпов в стране, заявил президент России Владимир Путин. По данным РИА Новости, глава государства высказался об этом в рамках посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ. — NEWS.ru) головой кивает. Наше правительство это поддерживает, — подчеркнул президент.
Соответствующую просьбу Путину озвучила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она обратила внимание на положительный опыт запрета вейпов в соседних государствах СНГ и других странах мира.
Путин одобрительно кивнул в ответ на просьбу Лещинской полностью ограничить продажу этих устройств на территории РФ. При этом президент указал, что важно не только решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде проведут эксперимент по запрету продажи вейпов. Соответствующие поправки в федеральное законодательство поддержали депутаты парламента региона.