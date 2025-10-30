В Нижнем Новгороде пройдет эксперимент по запрету продажи вейпов

В Нижнем Новгороде проведут эксперимент по запрету продажи вейпов, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания региона. Депутаты регионального парламента поддержали поправки в федеральное законодательство.

Если наш опыт будет успешным, его смогут взять на вооружение и другие субъекты РФ, — отметил спикер ЗС НО Евгений Люлин.

В регионе эксперимент будет проходить с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Планируется, что принятые поправки станут правовой основой для реализации и в других субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что российский рынок электронных сигарет столкнулся с острым дефицитом продукции. В торговых точках наблюдается практически полное отсутствие товара, а сохранившиеся остатки реализуются по завышенным ценам.