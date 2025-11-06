Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:42

Рязанец незаконно присвоил себе чернобыльские выплаты

Жителя Рязанской области заподозрили в незаконном присвоении социальных выплат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Рязанской области 26-летнего мужчину заподозрили в незаконном получении выплат, предусмотренных для проживающих в зоне радиационного загрязнения граждан, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По информации следствия, с начала 2022 года и до момента ареста мужчина получал вышеуказанные ежемесячные выплаты. При этом он фактически постоянно проживал и работал продавцом в Рязани.

Своими действиями мужчина нанес ущерб бюджету на сумму примерно 19,3 тыс. рублей. Фигуранту грозит ответственность по статье о мошенничестве при получении выплат.

Ранее суд обязал бывшего мэра Иваново Владимира Шарыпова вернуть более 3 млн рублей, признанных неосновательным обогащением. По данным ведомства, экс-чиновник самовольно начислял себе стимулирующие выплаты.

