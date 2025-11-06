Останина задала диаспорам неудобный вопрос о детях мигрантов в школах Останина: готовить детей мигрантов к школе и учить их русскому должны диаспоры

Диаспоры должны заниматься подготовкой детей мигрантов к школе и организовывать для них курсы русского языка, заявила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В ходе пресс-конференции в центре «Россия» она рассказала, что именно образование стало отправной точкой в вопросе пересмотра миграционной политики. По ее словам, первыми тревогу забили в калужской школе, где две трети учащихся — это дети мигрантов, которые не владеют русским, передает корреспондент NEWS.ru.

Незнание языка детьми и нежелание родителей подготовить их к школе привело к тому, что и качество образования снизилось, и нагрузка на учителей выросла, — посетовала Останина.

Выход из ситуации Останина видит в том, чтобы переложить заботу о надлежащей подготовке детей к получению общего образования на диаспоры.

Не надо плакать, надо просто обязать наши диаспоры, которые превратились уже в политические институты. А что же не позаботились о том, чтобы подготовить детей к школе? Что не потратили деньги на то, чтобы организовать обучение этих детей языку? — задалась вопросами Останина.

Депутат отметила, что в сложившей ситуации ей больше всего жаль самих детей. Она считает важным им помогать, но «не за счет учителей». Останина подчеркнула, что на педагогах уже лежит избыточная нагрузка, а некоторые из них работают на двух ставках.

Ранее в Екатеринбурге возникла проблема с сегрегацией: школу № 149 полностью наполнили детьми мигрантов, а русских учеников перевели в другое учебное заведение. Член СПЧ Марина Ахмедова выразила недовольство этой практикой. По ее мнению, это лишает детей возможности освоить культурный код и нарушает их права.