Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 14:40

Останина задала диаспорам неудобный вопрос о детях мигрантов в школах

Останина: готовить детей мигрантов к школе и учить их русскому должны диаспоры

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Диаспоры должны заниматься подготовкой детей мигрантов к школе и организовывать для них курсы русского языка, заявила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В ходе пресс-конференции в центре «Россия» она рассказала, что именно образование стало отправной точкой в вопросе пересмотра миграционной политики. По ее словам, первыми тревогу забили в калужской школе, где две трети учащихся — это дети мигрантов, которые не владеют русским, передает корреспондент NEWS.ru.

Незнание языка детьми и нежелание родителей подготовить их к школе привело к тому, что и качество образования снизилось, и нагрузка на учителей выросла, — посетовала Останина.

Выход из ситуации Останина видит в том, чтобы переложить заботу о надлежащей подготовке детей к получению общего образования на диаспоры.

Не надо плакать, надо просто обязать наши диаспоры, которые превратились уже в политические институты. А что же не позаботились о том, чтобы подготовить детей к школе? Что не потратили деньги на то, чтобы организовать обучение этих детей языку? — задалась вопросами Останина.

Депутат отметила, что в сложившей ситуации ей больше всего жаль самих детей. Она считает важным им помогать, но «не за счет учителей». Останина подчеркнула, что на педагогах уже лежит избыточная нагрузка, а некоторые из них работают на двух ставках.

Ранее в Екатеринбурге возникла проблема с сегрегацией: школу № 149 полностью наполнили детьми мигрантов, а русских учеников перевели в другое учебное заведение. Член СПЧ Марина Ахмедова выразила недовольство этой практикой. По ее мнению, это лишает детей возможности освоить культурный код и нарушает их права.

мигранты
образование
диаспоры
Нина Останина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Житель Подмосковья встретил с автоматом сотрудников скорой помощи
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.