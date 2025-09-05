В России появилась школа исключительно для детей мигрантов Член СПЧ Ахмедова: в Екатеринбурге сделали школу для детей мигрантов

Школа только для детей мигрантов появилась в Екатеринбурге, заявила в своем Telegram-канале член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. По ее словам, школу № 149 полностью укомплектовали приезжими учащимися, а русских детей отправили в школу № 148.

Эти дети, общаясь только между собой, имеют мало шансов получить наш культурный код, — отметила журналистка.

Она считает, что подобная сегрегация является нарушением прав человека. По мнению Ахмедовой, делить школьников по национальности сейчас недопустимо, поскольку это может привести к неприятным последствиям.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» направили запрос в МВД России с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. Парламентарии подчеркнули, что такие семьи пользуются социальными услугами и инфраструктурой, не внося в экономику прямого финансового вклада.

До этого политолог, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков выразил мнение, что отказывать в образовании детям мигрантов означает отказывать им в социализации. Эксперт считает, что если такие дети не будут ходить в школу, то они так ничего и не узнают о российских традициях, культуре и законах.