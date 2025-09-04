В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России Пребывание в России неработающих семей мигрантов предложили сделать платным

Депутаты фракции «Новые люди» направили запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов, сообщает ТАСС. В документе руководитель фракции Алексей Нечаев, замруководителя Сардана Авксентьева и парламентарий Амир Хамитов просят МВД проработать поправки в миграционное законодательство.

Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить профильным департаментам Министерства внутренних дел РФ проработать вопрос о внесении изменений в миграционное законодательство, предусматривающих введение платного режима пребывания для неработающих семей мигрантов, — говорится в запросе.

Авторы документа добавили, что действующее миграционное законодательство дает супругам и детям мигрантов возможность находиться в стране на основании статуса работающего члена семьи. Они пользуются социальными услугами и инфраструктурой, не внося в экономику прямого финансового вклада. Расходы ложатся на бюджет, добавили парламентарии.

Введение платного режима пребывания позволит сбалансировать интересы общества и государства, стимулировать легальное трудоустройство и повысить неналоговые доходы бюджета. Мера создаст экономический стимул для членов семей мигрантов работать официально или заниматься учебной деятельностью, следует из текста документа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении контроля за мигрантами. В Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение. Так власти намерены снизить уровень нелегальной миграции.