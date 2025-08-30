День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 09:37

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре

Володин: в сентябре в России усилят контроль за мигрантами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Несколько нововведений вступят в силу в России в сентябре, среди них — усиление контроля за мигрантами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые цитирует пресс-служба ГД, в Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение.

Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции, — объяснил парламентарий.

Кроме того, с осени появится запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг. Также россияне смогут оформлять через МФЦ самозапрет на выдачу кредита, добавил Володин. Еще одно нововведение — «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Помимо всего прочего, с сентября правоохранители получат возможность во внесудебном порядке получать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в рамках расследования уголовных дел.

Ранее правительство России внесло изменения в порядок призыва граждан на военную службу. Теперь решение о направлении призывника в воинскую часть будет сохранять силу в течение года и может быть реализовано во время двух призывных кампаний.

Вячеслав Володин
Россия
мигранты
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Волгоградом трагически погиб подросток и еще три пострадали
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.