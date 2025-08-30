Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре Володин: в сентябре в России усилят контроль за мигрантами

Несколько нововведений вступят в силу в России в сентябре, среди них — усиление контроля за мигрантами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые цитирует пресс-служба ГД, в Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение.

Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции, — объяснил парламентарий.

Кроме того, с осени появится запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг. Также россияне смогут оформлять через МФЦ самозапрет на выдачу кредита, добавил Володин. Еще одно нововведение — «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Помимо всего прочего, с сентября правоохранители получат возможность во внесудебном порядке получать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в рамках расследования уголовных дел.

Ранее правительство России внесло изменения в порядок призыва граждан на военную службу. Теперь решение о направлении призывника в воинскую часть будет сохранять силу в течение года и может быть реализовано во время двух призывных кампаний.