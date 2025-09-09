Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:53

Суд продлил арест сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд продлил арест Мутвале Шыхлински, сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Он заключен под стражу до 14 декабря. Шыхлински обвиняют в насилии над представителем власти.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински Мутвале Шахину оглы, — сказано в сообщении.

В начале августа был задержан сам глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Он находился в розыске с середины июля. Предполагается, что он был задержан в Москве и позднее доставлен в Екатеринбург для допроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают. По его словам, в России живет большая азербайджанская диаспора, ее представители являются законопослушными гражданами. Представитель Кремля добавил, что по закону преследуются только его нарушители.

Азербайджан
диаспоры
аресты
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.