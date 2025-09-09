Суд продлил арест сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Суд продлил арест Мутвале Шыхлински, сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Он заключен под стражу до 14 декабря. Шыхлински обвиняют в насилии над представителем власти.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински Мутвале Шахину оглы, — сказано в сообщении.

В начале августа был задержан сам глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Он находился в розыске с середины июля. Предполагается, что он был задержан в Москве и позднее доставлен в Екатеринбург для допроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают. По его словам, в России живет большая азербайджанская диаспора, ее представители являются законопослушными гражданами. Представитель Кремля добавил, что по закону преследуются только его нарушители.