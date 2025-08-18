Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше

Источники сообщили, что обмен территориями с Киевом скоро может стать неактуальным, президент США Дональд Трамп оказался на грани срыва после переговоров на Аляске, мигрантам хотят запретить привозить семьи в Россию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Обмен территориями не нужен: Украина проиграла?

Telegram-канал INSIDER-T сообщил, что для России скоро может стать неактуален обмен территориями с Украиной. По его информации, президент РФ Владимир Путин привел американскому лидеру следующий аргумент: наступление российской армии в Донбассе неминуемо приведет к полной потере контроля Киева над всей территорией ДНР через несколько месяцев.

«Путин сослался на имеющиеся у него в распоряжении сводки с фронта, рассказал о рекордном темпе продвижения ВС РФ. Это произвело на Трампа неизгладимое впечатление — есть ощущение, что он понял, что теперь мяч на стороне Москвы и если Зеленский сейчас не заключит сделку на текущих условиях, в следующий раз у него не останется вообще никаких козырей на руках», — отметил инсайдер.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По словам другого информатора, Трамп прямо пообещал Путину, что постарается убедить Украину и Евросоюз соглашаться на все условия Кремля прямо сейчас, а если они этого не сделают, то Вашингтон полностью дистанцируется от российско-украинского военного конфликта.

При этом, по сведениям источника, российские военные получили приказ продолжить наступление на линии фронта сразу после встречи Путина и Трампа. По словам инсайдеров, распоряжение было подписано спустя несколько часов после того, как лидер РФ сел в самолет.

«Акцент был сделан на одновременные атаки на Сумском, Донецком и Харьковском направлениях», — уточнил информатор.

Другие осведомленные источники отметили, что ВС РФ за время нахождения Путина в Анкоридже смогли подготовить плацдармы для наступления на ключевых направлениях на фронте.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Авторы Telegram-канала «Шпион» считают, что позиция российского президента на переговорах остается неизменной. По их словам, Москва требует, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом. По сведениям инсайдеров, об этом Трамп прямо сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита на Аляске. Однако глава Белого дома при этом подчеркнул, что решение о судьбе украинских территорий должен принимать сам Киев.

Как говорят источники, в европейских столицах все чаще звучит тревога: там опасаются, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского, подталкивая его к территориальным уступкам ради достижения «большой сделки» с Россией.

«Фактически это означает, что линия переговоров постепенно смещается в пользу Москвы. В дипломатических кругах признают: чем дольше затягивается военный конфликт, тем выше риск, что вопрос Донбасса будет обсуждаться уже не как часть стратегии Киева, а как элемент глобального торга между США и Россией», — сказал инсайдер.

Telegram-канал INSIDER BLACK написал, что Трамп намерен резко усилить давление на Зеленского и его европейских покровителей. Военэксперты считают, что шанс на заморозку военного конфликта еще остается и президент США не хочет его упустить. Однако, по мнению аналитиков, всем уже понятно — Украина проиграла.

Трамп оказался на грани нервного срыва

Американские журналисты отметили, что Трамп выглядел уставшим и раздраженным после переговоров с Путиным на Аляске. По их словам, такое состояние заметили европейские лидеры во время телефонного разговора.

Республиканец сообщил европейским коллегам, что работал без перерыва почти сутки. Он также заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против России только в случае отсутствия прогресса на возможных трехсторонних переговорах.

В то же время президент России был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску, заявил эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

«Он доволен ходом переговоров, доволен тем, что его выслушали. Он начал высказывать более глобальные версии этого конфликта (на Украине. — NEWS.ru), которые он и пытался донести до Трампа», — подчеркнул Анищенко.

Также стало известно, что Трамп не смог применить на президенте России свой трюк со скандальным рукопожатием, при котором он резко дергает руку собеседника на себя. Как заявила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева, хозяин Белого дома, вероятно, нервничал, в то время как Путин, наоборот, был в приподнятом настроении.

Переговоры России и США прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча состоялась в формате «три на три» и продлилась 2 часа 45 минут. Помимо лидеров стран, в ней участвовали: от России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Обе стороны положительно оценили прошедший саммит. Путин подчеркнул, что у него с американским коллегой «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт». Трамп в свою очередь оценил встречу на «10 из 10».

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, президенты обсудили не только конфликт на Украине. По его словам, главы государств также затронули ключевые вопросы глобальной безопасности. Пушков отметил, что переговоры в целом носили стратегический характер.

В России готовят новый удар по мигрантам

Иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать сразу после завершения работы, выразил мнение председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, говоря о проблеме переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста, без всяких семей. Приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что многие из приезжающих в РФ иностранцев не собираются работать, но это не мешает им брать с собой семьи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», — указал Миронов, отметив аналогичную ситуацию и в школах.

По мнению источников, в скором времени мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию. До этого в РФ приняли закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Telegram-канал Mash сообщил, что детей иностранцев, поступающих в текущем году в школы Центральной России, станет меньше почти в 10 раз.

«Маленькие иностранцы массово проваливают тест по русскому языку, без которого нельзя поступить в первый класс. Желающих стать первоклашками перед нынешним учебным годом тестируют на умение вести диалог, владение лексикой и грамматикой, а будущих второклашек и старше — еще и на грамотность. Проверка началась с апреля этого года», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Конспиролог #1» в свою очередь написал, что с сентября этого года школы и колледжи начнут передавать в МВД данные о детях мигрантов — от национальности до успеваемости.

«Взамен силовики проинформируют учебные заведения о миграционном статусе несовершеннолетних. Формально — ради координации, но, <…>, реальная цель — контроль за нелегалами и „неблагонадежными“ диаспорами. Следующий шаг — внедрение цифровых профилей с фиксацией уровня „интеграции“: язык, участие в патриотических мероприятиях, круг общения. Эти данные станут основой для рейтинга семей, чьи позиции могут повлиять на доступ к соцуслугам или стать поводом для депортации», — рассказал инсайдер.

По его словам, внутренние документы прямо призывают не допускать формирования этнических анклавов. В случае успеха систему могут распространить на вузы и детсады, с созданием пожизненного цифрового следа для каждой семьи, заключил информатор.

