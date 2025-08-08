Россия поставила на контроль почти 159 тысяч детей-иностранцев

Порядка 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц, рассказала представитель МВД Ирина Волк в Telegram. По ее словам, всего в России находятся около 680 тысяч детей-иностранцев.

Сегодня в России находятся свыше 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из которых почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц, — отметила Волк.

По ее словам, президент Владимир Путин подписал федеральный закон об обмене сведениями о несовершеннолетних иностранцах между МВД и образовательными органами различных уровней. Потом эта информация будет включена в цифровой профиль иностранного гражданина, добавила Волк.

Ранее в Минпросвещения заявили, что детям мигрантов нельзя запретить учиться в российских школах бесплатно. В ведомстве сообщили, что это нарушает Конституцию.

Профессор Евгений Белый также отметил, что платное школьное образование приведет к маргинализации детей-иностранцев. По его словам, образовательное учреждение дает ребятам не только образование, но и возможность социализироваться.