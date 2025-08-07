Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 17:56

Названо страшное последствие платного обучения в школах детей мигрантов

Педагог Белый: невозможность учиться приведет к маргинализации детей мигрантов

Если образование в школах для детей мигрантов станет платным, это может привести к их маргинализации, сообщил NEWS.ru почетный работник высшего профессионального образования, автор Telegram-канала «Наука и университеты», профессор Евгений Белый. По его словам, школа дает ребятам не только образование, но и возможность социализироваться.

Многие родители вынуждены будут оставить детей дома, подростки будут предоставлены сами себе. Не будем забывать, что школа — это не только образование, это также институт социализации. Поэтому ограничение доступа иностранных детей к системе школьного образования неизбежно приведет к их маргинализации и росту числа противоправных действий, — заключил Белый.

Ранее в Минпросвещения заявили, что введение платного обучения в школах с 1-го по 11-й класс для детей иностранцев, предложенное депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, идет вразрез с Конституцией России. Там напомнили, что этот закон гарантирует право на бесплатное общее образование всем гражданам страны и иностранцам.

