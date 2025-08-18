«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры

Вечером 18 августа в Белом доме Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского, а вслед за ним и его «группу поддержки» — лидеров стран Евросоюза. Ожидается, что в ходе переговоров от украинского лидера потребуют официально отказаться от Крыма и вывести войска из Донбасса. Почему Зеленский не может вести реальные переговоры и что его ожидает по возвращении в Киев — в материале NEWS.ru.

Зачем Зеленский приехал в Вашингтон к Трампу

Зеленский отправился с экстренным визитом в Вашингтон, чтобы обсудить договоренности по мирному урегулированию на Украине, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, в Штатах Зеленского ждут не затем, чтобы что-то обсуждать. «А [чтобы] донести до киевского лидера суть принятых решений», — пояснил он NEWS.ru.

По информации СМИ, Зеленскому будет предложено вывести войска с остающейся под контролем Украины территории Донбасса (ДНР и ЛНР), а также формально признать Крым частью российской территории. Взамен Киеву могут быть предложены некие «гарантии безопасности». Однако их обеспечение будет происходить вне рамок НАТО. Об этом четко заявил в интервью CNN участник переговоров в Анкоридже с американской стороны спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, Трамп и Путин фактически согласовали на Аляске гарантии безопасности для Украины и Европы.

«Мы достигли договоренности о том, что США и европейские страны смогут, по сути, предложить текст, подобный статье 5 [Североатлантического договора НАТО], чтобы охватить гарантию безопасности», — заявил Уиткофф.

Статья 5 устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех его членов. По мнению Воробьева, скорее всего, это означает, что Украине предложат заключить соответствующий договор со странами Европы из «коалиции желающих», лидеры которых 18 августа будут «дожидаться в прихожей» окончания встречи Трамп — Зеленский, чтобы попасть на прием к американскому лидеру.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«При реализации такого подхода неминуемы два следствия. Во-первых — разногласия и конфликты среди „коалиции желающих“ по поводу того, кто же все-таки будет участвовать в военных гарантиях Киеву и потенциальной войне с Россией. Во-вторых — фактическое резкое снижение роли блока НАТО в Европе. Само собой, американцы тогда фактически снимают с себя ответственность за безопасность на континенте», — заявил Воробьев.

Что ожидает Зеленского после саммита Путин — Трамп

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, по итогам переговоров на Аляске Зеленский попал в безвыходную ситуацию и не может вести переговоры, так как и принятие условий американцев и отказ от них означают для него как минимум политическую смерть.

У президента Украины практически нет хороших решений и любой его ход ухудшает ситуацию для него, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. «Для Зеленского принятие этих условий означает мир и выборы, на которых он пролетает. Он неизбираемый, и у него есть три варианта. Первый — это сказать Трампу „нет“. Но тот уже обозначил свою позицию: „Пожалуйста, занимайтесь сами, воюйте, я умываю руки“. Второй вариант — сказать „да“. И третий — сказать „да“, а потом пытаться сорвать сам процесс сделки. То есть совершать любые действия, чтобы обвинить Россию, что она отказалась от договоренностей», — рассказал Олейник.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Зеленский будет пытаться затянуть процесс и таким образом выиграть время.

«В это время ЕС или британцы смогут накачать Украину оружием или дать ему денег. Уже включился режим петляния, такого пьяного зайца или зайца, который находится под запрещенными веществами, и он все говорит: „Да, но“. То есть: „Да, по линии разграничения, но без отдачи Донбасса“», — сказал Рогов NEWS.ru.

По его словам, поскольку вся инициатива на всех участках фронта сегодня в руках российской армии, то это абсолютно неприемлемая для Москвы переговорная позиция, которую никто рассматривать не будет. «Поэтому я думаю, что будет усиливаться военное давление с нашей стороны, тем более оно подкрепляется успехами. Мы видим ускорение темпов освобождения южнорусских земель. И, естественно, это вряд ли вызовет какую-то радость у Трампа. Таким образом, если сейчас Зеленский срывает договоренности, то Трамп либо умывает руки, либо просто переходит к торговле оружием с Евросоюзом, и все содержание Киева падает на Евросоюз и Лондон», — добавил общественник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Он выразил уверенность, что если Зеленского «продавят», то «как минимум политическая смерть ему предопределена». «Это все прекрасно понимают, поэтому мы видим, как все аккуратно отстраняются от него, включая даже руководителя администрации президента Украины Андрея Ермака», — добавил Рогов.

С другой стороны, по его словам, сегодня можно на Зеленского повесить весь негатив и сказать, что во всем он был виноват. «С учетом тех переговоров, которые велись в Альпах, где с потенциальными преемниками Зеленского — Залужным, Будановым — общались представители Запада, очевидно, этот трек уже вышел на финишную прямую», — отметил он.

Зеленскому, чтобы сохраниться, надо быстрее выторговывать у Трампа гарантии личной безопасности, проситься «на какой-то остров на Лазурном побережье или где-нибудь в США или Евросоюзе и быстренько отпрыгивать от власти», уверен Рогов. «Но так как он человек глупый и одержимый властью и другими пороками, то, понятное дело, он этого не сделает, поэтому он обречен», — заключил эксперт.

