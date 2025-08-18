Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 02:51

«Стальной дикобраз»: фон дер Ляйен о важности гарантий безопасности для ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Не только Украине, но и Европе нужны гарантии безопасности, поэтому Брюссель продолжит настаивать на превращении страны в «стального дикобраза», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Зеленским в Брюсселе. По ее словам, стране будут и дальше поставлять оружие, а также помогать расширять производство дронов.

Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы. Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран, — подчеркнула она.

Брюссель также будет поддерживать прием Украины в ЕС, добавила фон дер Ляйен. Она пояснила, что это тоже будет формой гарантий безопасности для Европы.

Ранее американское агентство Bloomberg также писало, что президент США Дональд Трамп готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с НАТО. По информации источников, американский лидер подчеркнул, что такой исход устроил бы Россию.

Кроме того, по информации источников, США уже ведут переговоры с Украиной о гарантиях безопасности — процесс стартовал еще на прошлой неделе. В диалоге со стороны Вашингтона участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, Украину представляет глава офиса президента Андрей Ермак.

Урсула фон дер Ляйен
Европа
Украина
оружие
